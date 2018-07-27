“هني” :”لم أندم على الجزائر حتى بعد تتويج فرنسا بالمونديال”

شدّد الدولي الجزائري، سفيان هني بأنه لم يندم تماما على اختياره اللعب مع المنتخب الوطني، في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية.

وقال :”الجزائر خيار القلب، ولم أندم يوما على الإلتحاق بصفوفها”.

وأشار بأنه لم يحزن على عدم إنتظار فُرصته مع “فرنسا”، وذلك رغم تتويج “الديّكة” بكأس العالم الأخيرة.

وواصل :”أنا سعيد للاعبي المنتخب الفرنسي، رغم أني لا أعرفهم بصفة شخصية، ولكنهم قاموا بعمل كبير ويستحقون اللقب عن جدارة”.

وأوضح في الأخير، بأنه كان مُشجعا وفيا لـ”البرازيل” وبدرجة أقل لـ”بلجيكا” خلال المونديال المُنقضي.