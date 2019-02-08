هني :”لهذا السبب إستبعدني بلماضي عن الخضر”

كشف الدولي الجزائري، “سفيان هني”، الأسباب التي دفعت الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، لإستبعاده عن تشكيلة “مُحاربي الصحراء” في الآونة الأخيرة.

وصرّح قائلا لـ”سبورت” الروسي :”المُدرب كان واضحا في سياسته منذ البداية، اللاعب الذي يُعاني نقصا في المُنافسة، لن يتم إستدعاؤه”.

وأضاف :”في بداية الموسم الجاري، لم أكن أشارك بصفة مُنتظمة، ومنه وبصفة آلية، لم أتواجد في القائمة النهائية للتربصات الماضية”.

وختم :”حاليا عدت بقوة، وأتمنى التمكن من العودة لحسابات الطاقم الفني، لأننا على مقربة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019″.