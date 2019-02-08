هني :”لهذا السبب إستبعدني بلماضي عن الخضر”

الرياضة
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هني :”لهذا السبب إستبعدني بلماضي عن الخضر”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الدولي الجزائري، “سفيان هني”، الأسباب التي دفعت الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، لإستبعاده عن تشكيلة “مُحاربي الصحراء” في الآونة الأخيرة.

وصرّح قائلا لـ”سبورت” الروسي :”المُدرب كان واضحا في سياسته منذ البداية، اللاعب الذي يُعاني نقصا في المُنافسة، لن يتم إستدعاؤه”.

وأضاف :”في بداية الموسم الجاري، لم أكن أشارك بصفة مُنتظمة، ومنه وبصفة آلية، لم أتواجد في القائمة النهائية للتربصات الماضية”.

وختم :”حاليا عدت بقوة، وأتمنى التمكن من العودة لحسابات الطاقم الفني، لأننا على مقربة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019″.


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