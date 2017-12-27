هني: “لهذا السبب لم أحتفل بهدفي مع الجماهير” !

رفض سفيان هني، قائد “أندرلخت” البلجيكي الاحتفال بالهدف الذي سجله سهرة أمس والذي منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ضد “غينت”.

وصرح هني للصحافة البلجيكية : “لم أرد الاحتقال بالهدف وأنا في هذه الوضعية”.

وأضاف: “لا تعجبني العلاقة مع الجماهير ولهذا السبب لم أرد الاحتفال معهم”.

وتابع هني: “لن أستسلم ولن أبقى مكتوف الأيدي، سأواصل العمل من أجل مساعدة فريقي على تحقيق نتائج إيجابية”.

وختم كلامه: “لا يوجد أي تفسير لما تقوم به الجماهير، ولكن هذه هي كرة القدم”.

يذكر أنّ الجزائري عان من المشاكل مع جماهير فريقه التي طالبته بالرحيل، وأيضا وجهت له صافرات الاستهجان في المباريات الأخيرة.