هني: مؤسف غياب الجزائر عن مونديال قطر وسأكون سعيداً بتأهل تونس وفرنسا معاً
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث لاعب المنتخب الوطني السابق، ولاعب الغرافة القطري سفيان هني، عن فعاليات كأس العالم 2022، المقامة بقطر حاليا.
وتحدث هني لموقع “العربي الجديد” أمس الثلاثاء:”الأجواء هنا في قطر مثالية، وأنا سعيد بالتواجد رفقة عائلتي بقطر لحضور مباريات كأس العالم”.
وأضاف هني في تصريحاته:”الجزائر بلد كبير وأردنا المشاركة في منافسة دولية مثل هذه، ومن الصعب عدم مشاهدة المنتخب الوطني في مونديال قطر”.
وأردف المتحدث:”شعب الجزائر يستحق التمثيل في مونديال قطر، لكن هذا هو القدر، محبطون لإقصائنا من المونديال”.
وتابع التحدث:”مؤسف غياب الجزائر عن المونديال وأتمنى تأهل فرنسا وتونس سويا لدور الثمن النهائي لكأس العالم”.
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