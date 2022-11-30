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الرياضة

هني: مؤسف غياب الجزائر عن مونديال قطر وسأكون سعيداً بتأهل تونس وفرنسا معاً

بقلم فيصل زيان بوزيان
هني: مؤسف غياب الجزائر عن مونديال قطر وسأكون سعيداً بتأهل تونس وفرنسا معاً
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تحدث لاعب المنتخب الوطني السابق، ولاعب الغرافة القطري سفيان هني، عن فعاليات كأس العالم 2022، المقامة بقطر حاليا.

وتحدث هني لموقع “العربي الجديد” أمس الثلاثاء:”الأجواء هنا في قطر مثالية، وأنا سعيد بالتواجد رفقة عائلتي بقطر لحضور مباريات كأس العالم”.

وأضاف هني في تصريحاته:”الجزائر بلد كبير وأردنا المشاركة في منافسة دولية مثل هذه، ومن الصعب عدم مشاهدة المنتخب الوطني في مونديال قطر”.

وأردف المتحدث:”شعب الجزائر يستحق التمثيل في مونديال قطر، لكن هذا هو القدر، محبطون لإقصائنا من المونديال”.

وتابع التحدث:”مؤسف غياب الجزائر عن المونديال وأتمنى تأهل فرنسا وتونس سويا لدور الثمن النهائي لكأس العالم”.

سفيان هني: “ليس من السهل اللعب في دوري نجوم قطر” !

رابط دائم : https://nhar.tv/RnxTU
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