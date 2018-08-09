هني مستاء في روسيا ويفكّر في العودة إلى بلجيكا

تزامنا مع الحديث عن اهتمام أندية إنجليزية بضمه في آخر أيام الميركاتو

يعيش المهاجم الدولي الجزائري سفيان هني وضعية صعبة ومعقدة في صفوف ناديه سبارتاك موسكو الروسي، بعدما وجد نفسه مهمشا وبديلا في أفضل الحالات مع انطلاق الموسم الكروي الجديد، وهي الوضعية التي لم يتقبلها الدولي الجزائري بعدما كان يعول على فرض نفسه بقوة وحجز مكانة أساسية عقب ستة أشهر من التحاقه بنادي العاصمة الروسية خلال شهر جانفي الفارط.

حيث كشفت عديد التقارير الإعلامية الروسية أن الدولي الجزائري يفكر بجدية في تغيير الأجواء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الحصول على فرصته كاملة.

وأشارت إلى أنه يفكر في العودة إلى الدوري البلجيكي الممتاز الذي تألق فيه في المواسم السابقة بألوان ناديي مالينس وأندرلخت، على التوالي، هذا الأخير الذي غادره خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي نحو سبارتاك موسكو، خصوصا بعد تعاقد النادي الروسي مع مهاجم جديد بطلب من مدربه شخصيا، الذي أصر على ضم المهاجم الجديد للاعتماد عليه في الموسم الجديد.

في إشارة واضحة لعدم دخول هني ضمن مخططاته الرئيسية، وهو ما دفع هني إلى إبداء استيائه ورغبته في الرحيل وخوض تحدّ جديد يتمناه في الدوري البلجيكي الذي يعرفه جيدا ويملك فيه ذكريات جميلة.

ولم تستبعد ذات المصادر إمكانية عودته إلى صفوف أندرلخت الذي تحسّر طاقمه الفني ورئيسه على رحيله في وقت سابق، وتمنوا عودته إثر تراجع نتائج النادي في النصف الثاني من الموسم الكروي الماضي.

وفي المقابل، كشفت وسائل الإعلام الروسية أن مهاجم الخضر يتواجد، في ذات الوقت، على رادار عديد الأندية الإنجليزية التي تستهدف التعاقد معه خلال الصيف الجاري، بعدما كانت تريده الموسم الماضي، إلا أن مهمتها ستكون صعبة في الظفر بالصفقة بسبب غلق فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، وهي في حاجة إلى حسم الأمور من مفاوضات وتوقيع اللاعب في ظرف 24 ساعة، وهو ما يبدو شبه مستحيل، لتبقى بلجيكا الوجهة الأقرب للاعب في حال رحيله عن «سبارتاكوس».