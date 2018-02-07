هني ممرر حاسم في أول ظهور له مع سبارتاك موسكو !

وفّق الدولي الجزائري، سفيان هني، أمسية اليوم، في أول ظهور له بألوان ناديه الجديد سبارتاك موسكو الروسي خلال الودية التي جمعته بسبارتاك براغا.

وكان هني ضمن التوليفة الأساسية التي خاضت اللقاء منذ البداية، أين قدم إنطباعا جيدا وكان وراء تمريرة حاسمة جاء من خلالها الهدف الأول.

قبل أن يفوز في النهاية بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جرى بإسبانيا أين يجري الفريق تربصه التحضيري الشتوي.

يشار إلى أن هني شكل مفاجئة كبيرة الميركاتو المنصرم بعد إختياره خوض تجربة بالدوري الروسي رغم تلقيه عروض من نوادي “البرميرليغ”.