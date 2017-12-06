هني: “نشعر بالندم بعد الإقصاء”

أكد سفيان هني قائد أندرلخت البلجيكي أن فريقه قدم مباراة كبيرة ضد سلتيك سهرة أمس الثلاثاء لكنه يشعر بالندم رغم فوز “الشرف” الذي حققه الفريق البلجيكي.

وقال هني: “قدمنا مباراة كبيرة ضد سلتيك وكنا نريد التأهل للأوروبا ليغ، لكن فشلنا”.

وأضاف: “خسرنا التأهل للأوروبا ليغ في المباريات الماضية ضد البايرن وباريس، لذلك نشعر ببعض الندم”

وختم كلامه: “من المهم أن ننهي المشاركة الأوروبية بفوز الشرف، فهو يعطي صورة جميلة للفريق رغم كل شيء”.

في نفس السياق، قدم هني مباراة كبيرة وكان من بين أحسن اللاعبين سهرة أمس.

يذكر أن نادي أندرلخت فشل في التأهل للأوروبا ليغ بفارق الأهداف عن سلتيك.