هني: “هذه أحسن ذكرى لي مع أندرلخت”

كشف الدولي الجزائري، سفيان هني، أنّ اللقب الذي أحرزه موسم 2017، رفقة ناديه السابق أندرلخت البلجيكي، يعد من أفضل ذكرياته كلاعب.

وصرح سفيان هني، لموقع “لانوفال غازيت“: “أعتبر اللقب الذي أحرزته رفقة أندرلخت، موسم 2017، يبقى أفضل ذكرى لي مع الفريق”.

وأضاف: “الثلاثية التي سجلتها في آخر مباراة لي مع اندرلخت، أمام نادي ستاندر، لا يمكنني نسيانها، لكن لا مجال للمقارنة مع قيمة اللقب”.

وتابع: “أشعر بالفخر لما حققته مع أندرلخت، خاصة وأن آخر مباراة لي مع الفريق، تمكنت فيها من تسجيل ثلاثية كاملة”.