هني: “هذه أفضل ذكرى لي في 2017”

إعتبر الدولي الجزائري سفيان هني، أنّ تتويجه بلقب البطولة البلجيكية رفقة نادي أندرلخت، هي أفضل ذكرى له في سنة 2017.

وصرح سفيان هني لصحيفة “فرونس فوتبول” الفرنسية: “بدون تردد أفضل ذكرى لي في 2017، هو تتويجي رفقة أندرلخت بلقب البطولة”.

وتابع: “كنت بطلا في الدرجة الثانية موسم 2013 مع قيصر سبور، لكن تتويجي بطل القسم الأول كان له طعم خاص”.

وأضاف: “الأمر زاد حلاوة لأني كنت قائد الفريق، وكنت أول من حمل الكأس من على منصة التتويج أمام زملائي والجماهير”.

للإشارة قدم سفيان هني أحد أحسن مواسمه سنة 2017، وسجّل عشرة أهداف، ساهم من خلالها في إحراز فريقه لقب البطولة