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هني يؤجل ظهوره في الميادين الروسية بسبب الأوضاع الجوية

الرياضة
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هني يؤجل ظهوره في الميادين الروسية بسبب الأوضاع الجوية
بقلم كريم تيغريمت

أجلت مباراة الربع نهائي من كأس روسيا، التي كانت مقررة اليوم، بين نادي سبارتاك موسكو وكريليا سوفيتوف، بسبب درجة الحرارة.

وبمناسبة هذه المباراة، نشر سفيان هني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” موضحا صعوبة الأجواء في روسيا في هذا الفصل.

وكتب هني: “أول مباراة لي في روسيا تم تأجيلها” وأشار الدولي الجزائري للسبب، مرجعا إياه لدرجة الحرار التي بلغت (-°16).

وكان من المقرر أن يسجل الدولي الجزائري، أول ظهور له رفقة فريقه الجديد، في الأراضي الروسية، بمناسبة هذه المواجهة.

وبسبب الأوضاع الجوية الصعبة، سيتأجل ظهور سفيان هني، رفقة سبارتاك موسكو، في الميادين الروسية إلى وقت لاحق.

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