هني يؤكد عدم رضاه عن تجربته في قطر

أبدى الدولي الجزائري سفيان هني لاعب الغرافة، عدم اقتناعه بالتجربة التي يخوضها في قطر، وافتقاده للأمسيات الأوروبية.

وصرح هني، في حوار لصحيفة “لوسوار” البلجيكية: “قطر لم تكن ضمن مخططاتي، قبل عام ونصف كان أمامي خياران، البقاء في موسكو، أو الانضمام للغرافة، واخترت قطر كون عرضها كان مقنعا”.

وأضاف: “أفتقد الأمسيات الأوروبية، خاص وأن المنافسة القطرية يمكن مقارنتها بدوري الدرجة الثانية في بلجيكا مثلا، وهذا ما يجعلني أحيانا غير راض عن تجربي الحالية”.

وتابع سفيان هني: “ما يساعدني حاليا أنني على الأقل وجدت تحديا جديدا، والسعادة الشخصية بأن أكون مهما في فريقي”.