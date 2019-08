هني يتألق في أول ظهور له رفقة الغرافة

وشارك سفيان هني، أساسيا لأول مرة بألوان الغرافة، خلال وديتهم أمام نادي ليندن الهولندي، والتي تدخل ضمن تحضيرات الفريق الصيفية.

وتمكن المهاجم السابق لسبارتاك موسكو الروسي، من افتتاح باب التسجيل في هذه المباراة، في الدقيقة الـ(10)، لتنتهي المباراة فوز رفقاء هني، بـ3-1.

ونشر الدولي الجزائري، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، احتفل من خلالها بأول مباراة، وأول هدف له بألوان ناديه الجديد.

يذكر أن سفيان هني، إنضم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لنادي الغرافة القطري، بعقد يمتد لثلاثة سنوات، قادما إليه من سبارتاك موسكو الروسي.

First friendly game, first goal, first win with my new team ⚽️💛💙⚽️ pic.twitter.com/0vh9FFLTPi

— Sofiane Hanni (@SofianeHanni) August 3, 2019