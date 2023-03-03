هني يتحدى جزائريي الغرافة

رفع الدولي الجزائري، ولاعب نادي الأهلي القطري، سفيان هني، التحدي قبل المواجهة التي تنتظره ظهر اليوم الجمعة، أمام ناديه السابق الغرافة، بقيادة الرباعي الدولي الجزائري، براهيمي وبلفوضيل وبولاية وتاهرات.

وأعرب هني عن سعادته بالتعافي من الإصابة التي أبعدته عن آخر مواجهتين أمام الريان والسد على التوالي، وقال في ندوة صحفية إنه ليس من السهل على أي لاعب تعود على اللعب البقاء خارج التشكيلة بسبب الإصابة.

غير أن لاعب أندرلخت البلجيكي السابق، أكد بأنه استعاد قوته البدنية وتعافى وسيقدم كل ما عنده مع فريقه.

كما أوضح هني، أن مواجهة الغرافة في الجولة 25 من دوري نجوم قطر، لن تكون سهلة، مضيفا: “هو فريق قوي ومميز جدا في جميع خطوطه وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل الحصول على النقاط”