هني يختار التشكيلة المثالية بالنسبة له للمنتخب الوطني
بقلم كريم تيغرمت
كشف الدولي الأجزائري السابق، سفيان هني، لاعب نادي الأهلي القطري، تشكيلة المنتخب الوطني، التي يعتبرها الأفضل لكل الأوقات، بالنسبة له.
وفي تصريح، لموقع، “win win”، اختار سفيان هني، رايس وهاب مبولحي، كأفضل حارس للمنتخب الوطني.
كما اختار اللاعب السابق للخضر، كل من عطال، غولام، ماندي، بوقرة، كأفضل خط دفاع بالنسبة له.
وفيما تعلق بخط وسط الميدان، والهجوم، اختار سفيان هني، كل من: قديورة، بن ناصر، بن طالب، براهيمي، محرز، وسليماني.
سفيان هني يختار التشكيلة الأفضل للمنتخب الجزائري بالنسبة له، ومفاجأت عديدة ⚽✨#ملعب_لكل_الرياضات pic.twitter.com/rXkpDIYeiO
— winwin (@winwinallsports) August 29, 2024
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