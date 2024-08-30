هني يختار التشكيلة المثالية بالنسبة له للمنتخب الوطني

كشف الدولي الأجزائري السابق، سفيان هني، لاعب نادي الأهلي القطري، تشكيلة المنتخب الوطني، التي يعتبرها الأفضل لكل الأوقات، بالنسبة له.

وفي تصريح، لموقع، “win win”، اختار سفيان هني، رايس وهاب مبولحي، كأفضل حارس للمنتخب الوطني.

كما اختار اللاعب السابق للخضر، كل من عطال، غولام، ماندي، بوقرة، كأفضل خط دفاع بالنسبة له.

وفيما تعلق بخط وسط الميدان، والهجوم، اختار سفيان هني، كل من: قديورة، بن ناصر، بن طالب، براهيمي، محرز، وسليماني.