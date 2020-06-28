هني يخضع لثاني فحص كورونا رفقة الغرافة

خضع الدولي الجزائري سفيان هني، رفقة ناديه الغرافة، اليوم السبت، لثاني فحص كورونا، استعدادا لاستئناف المنافسة ضمن الدوري القطري.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الغرافة، صورة لهني، ولاعبي الفريق، رفقة بقية أطقم الفريق، خلال خضوعهم لفحص كورونا.

وتتبع كل الأندية القطرية، البروتوكول الصحي المفروض، تحسبا لاستئناف منافسات الدوري المحلي الشهر المقبل.