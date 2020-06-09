هني يدافع عن نفسه بخصوص خيار اللعب في قطر

دافع اللاعب الدولي الجزائري لفريق الغرافة القطري “سفيان هني” عن نفسه بخصوص قرار اللعب في الدوري القطري بعد تألقه في الدوريات الأوروبية.

وأجرى “سفيان هني” حوارا مطولا مع “والفوت” البلجيكي تحدث من خلاله عن تجربته في الدوري القطري، والتحديات الجديدة التي تنتظره قائلا:

“كنت أنتظر أن أكون عرضة للإنتقادات بعض إلتحاقي بالدوري القطري، لكن الأمور لا تسير هكذا دائما، فعلى سبيل المثال اللاعب بغداد بونجاح أحسن هداف الدوري القطري بإحصائيات خيالية أين سجل 113 هدف في 102 مباراة لفريق السد، بونجاح لم يلعب في أوروبا بإعتبار أن مسيرته الكروية إنطلقت من الدوري الجزائري ثم إنتقل إلى تونس وبعدها الدوري القطري لذلك فهم يعتبرونها مسيرة ناجحة، لكن بالمقابل أي لاعب جزائري تكون في أوروبا سحكمون عليه بالفشل في حال إلتحاقه بأحد البطولات الصينية الروسية أو القطرية.