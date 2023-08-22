هني يدعو إلى عصرنة وسائل الإنتاج الفلاحي

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، كل الفلاحين على ضرورة عصرنة وتحديث وسائل الإنتاج الفلاحي وكذا طريقة استغلالهم للاراضي الفلاحية.

وقال الوزير، خلال لقاء جمعه بالفلاحين والمستثمرين والمربين في إطار زيارة العمل التي قادته إلى هذه ولاية المغير، أن على الفلاحين، تحديث وسائل الإنتاج الفلاحي، من خلال العمل بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد تحت الوصاية.

وكذا تطبيق البحوث العلمية من أجل تطوير و تعزيز الإنتاج الفلاحي وضمان تحقيق الأمن الغذائي. والعمل على تثمين الإنتاج من خلال الصناعة التحويلية وهذامن أجل تلبية الاحتياجات الوطنية وكذا التصدير.

كما أكد الوزير الفلاحة، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمضاعفة الإنتاج الفلاحي في مختلف المحاصيل والمنتوجات الموسمية. بما فيها التمور والزراعات الإستراتيجية.

وعلى المستوى المحلي أعلن الوزير أنه ستكون هناك جلسة عمل بالوزارة بحضور ممثلي القطاع ونواب البرلمان بغرفتيه لتسطير برنامج خاص بقطاع الفلاحة بولاية المغير. من أجل الإنطلاق في مرحلة جديدة تسمح باستغلال كافة المقومات الفلاحية التي تتمتع بها هذه الولاية الفتية.

واستمع الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظم بقاعة النشاطات بفندق “الوردة الذهبية” إلى عرض حول وضعية وآفاق قطاع الفلاحة والغابات بولاية المغير.

وزير الفلاحة يتفقد مشروع استثماري لإنتاج الطماطم الصناعية بالمغير

ولدى تفقده مشروع استثماري لإنتاج الطماطم الصناعية بتقنيات حديثة لشركة حقول الجنوب، استمع هني إلى عرض مفصل حول هذا المشروع،.خاصة ما تعلق منه بطريقة الزراعة المائية للطماطم تحت البيوت البلاستكية.

وتعتمد هذه البيوت البلاستيكية، على استخدام تقنيات ذكية، تضمن الإنتاج على مدار السنة لهذا المحصول الزراعي والموجه سواء للاستهلاك داخل الوطن أو للتصدير.

وفي هذا الجانب، ثمن وزير القطاع تجسيد مثل هذه المشاريع الاستثمارية في الفلاحة والتي توفر مناصب شغل جديدة. كما أنها تساهم في رفع الإنتاج الوطني وزيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات.

واغتنم هذه الفرصة لدعوة كافة المستثمرين في المجال الفلاحي إلى اعتماد الطرق والتقنيات الذكية في تسيير الأنشطة الفلاحية.

مبرزا أن مثل هذه المشاريع قد أثبتت نجاعتها، وتساهم أيضا في جهود تحقيق مسعى الاكتفاء الذاتي.

كما عاين الوفد الوزاري خلال هذه الزيارة مستثمرة فلاحية استحدثت في إطار الاستصلاح بالمنطقة الفلاحية “الذكارة” لإنتاج التمور ومحاصيل مختلفة.

واختتم وزير الفلاحة والتنمية الريفية زيارة العمل إلى ولاية المغير بتفقد مستثمرة فلاحية خاصة بأشجار الزيتون. وأخرى مثمرة بالمنطقة الفلاحية طريق البرقجية.