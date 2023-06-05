هني يزور رفقة نظيره الإيطالي صالون الصناعات الغذائية بالجزائر

قام السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، مناصفة مع نظيره الايطالي فرانسيسكو لولو بريجيدا، اليوم الاثنين، بزيارة الصالون الدولي للصناعات الغذائية “جازاقرو”.

وحسب بيان للوزارة، تمتد فعاليات هذا الصالون في طبعته الـ20، من 05 جوان إلى 08 جوان 2023، بقصر المعارض، سافاكس، بالجزائر.

وقام الوزير، رفقة نظيره الايطالي،خلال هذه الزيارة، بتدشين الجناح الايطالي. والذي يضم 60 عارض ينشطون في مجالات الصناعات الغذائية و تحويل المواد الفلاحية، سيما في مجال التغليف.

كما قام الطرفان، بزيارة أجنحة المعرض، حيث تبادل النقاش مع المتعاملين حول مسائل عديدة تخص تطوير الانتاج الوطني.

وشارك في هذه الطبعة أكثر من 600 عارض، من27 دولة، ومتعاملون ينشطون في مجالات التغليف والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والمواد المضافة والمواد الغذائية والمشروبات والأجهزة لاسيما في مجال الصناعة الغذائية و التبريد و النقل واللوجسيتك والتخزين.

إلى جانب المشاركة المتميزة للعديد من المؤسسات الوطنية التي أكدت قدرة الصانع المحلي على تطوير منتجاته وفقا للمعايير والمقاييس العالمية. ما يعطي دفعا إضافيا للمنتوج الوطني ويعزز تنافسيته في الأسواق الخارجية.