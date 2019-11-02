هني يسجل ثنائية ويقود الغرافة لفوز عريض

قاد الدولي الجزائري سفيان هني، ناديه الغرافة، لتحقيق فوز عريض، أمام نادي الخور، بملعب هذا الأخير، خلال المواجهة التي جمعتهم اليوم السبت، لحساب الوري القطري.

وشارك سفيان هني، أساسيا كعادته في هذه المواجهة، أين تألق بتوقيه لهدفين، منح من خلالها الفوز لنادي الغرافة، بنتيجة 3-1.

وجاء الهدف الأول لنادي الغرافة، في الدقيقة الـ12 عن طريق أحمد علاء الدين، قبل أن يظيف هني، ثنائية في الدقيقتين الـ74، و86 على التوالي.

وبهذا رفع سفيان هني (28 عاما)، رصيده ‘لى أربعة أهداف هذا الموسم، في 9 مباريات شارك فيها رفقة ناديه الغرافة.