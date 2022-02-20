هني يسجل هدف عالمي في شباك الوكرة
بقلم كريم تيغرمت
بصم الدولي سفيان هني، على هدف جديد، في المواجهة التي تجمع ناديه الغرافة، بفريق الوكرة ضمن الدوري القطري.
وشارك هني، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الغرافة في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ19 من الدوري القطري.
كما برز المهاجم الجزائري، مع بداية المباراة، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الرابعة، مانحا التقدم لفريقه.
فيديو : هدف #الغرافة يتقدم 1 – 0 على #الوكرة عبر سفيان هني في د4 … #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/vsAuaWHBJL
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 20, 2022
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