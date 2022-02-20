هني يسجل هدف عالمي في شباك الوكرة

بصم الدولي سفيان هني، على هدف جديد، في المواجهة التي تجمع ناديه الغرافة، بفريق الوكرة ضمن الدوري القطري.

وشارك هني، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الغرافة في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ19 من الدوري القطري.

كما برز المهاجم الجزائري، مع بداية المباراة، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الرابعة، مانحا التقدم لفريقه.