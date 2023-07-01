هني يعزي في وفاة المجاهد والوزير الأسبق للفلاحة سليم سعدي

قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، تعازيه الخالصة لعائلة المجاهد والوزير السابق للفلاحة سليم سعدي.

وجاء في بيان الوزارة”تلقيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم سليم سعدي المجاهد والوزير السابق للفلاحة، رحمة الله عليه”.

وأضاف الوزير “إثر هذا المصاب الجلل، لايسعني سوى أن أعرِب لعائلة الفقيد. باسمي و باسم كافة إطارات و عمال الوزارة، بخالص التعازي و أترحم على روحه. معرباً لكم و من خلالكم لكافة أفراد أسرته، عن أصدق مشاعر التعاطف و الموساة. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته وأن ينزل السكينة والطمأنينة في قلوبكم و يلهمكم جميل الصبر و فضائل السلوان”.