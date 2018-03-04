هني يغيب عن داربي موسكو ومُشاركته الأولى في الدوري الروسي تتأجل

غاب النجم الدولي الجزائري “سفيان هني” أمسية اليوم عن مُباراة فريقه “سبارتاك موسكو” ضد “لوكوموتيف موسكو” التي إنتهت بالتعادل السلبي.

لحساب الجولة ال21 من الدوري الروسي الممتاز، وأجلس مُدرب سبارتاك موسكو لاعب أندرلخت السابق على دكة البدلاء طيلة ال90 دقيقة.

لتتأجل مُشاركة لاعب الخضر الأولى في الدوري الروسي إلى الجولة القادمة بعد أن تأجلت الأسبوع الماضي بسبب الثلوج بالعاصمة موسكو.

وكان سفيان هني قد إكتفى فقط بالمُشاركة مع فريقه الجديد الذي إلتحق به في هذا الميركاتو الشتوي في الدوري الأوروبي.