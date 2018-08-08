هني يفكر في مغادرة سبارتاك والعودة لأندرلخت

يتجه الدولي الجزائري، سفيان هني، لمغادرة ناديه الحالي، سبارتاك موسكو، بعد تجربة قصيرة دامت 6 أشهر، في الدوري الروسي.

وكشفت الصحافة الروسية، أن سفيان هني، غير راض عن وضعيته الحالية، في سبارتاك موسكو، بالنظر لعدم الإعتماد عليه بانتظام في تشكيلة الفريق.

ويفكر مهاجم الخضر، في العودة لفريقه السابق، نادي أندرلخت البلجيكي، قبل انتهاء فترة المركاتو الصيفي الجاري، واستعادة مكانته كلاعب أساسي.

وكان سفيان هني، قد غادر أندرلخت، في الميركاتو الشتوي الماضي، لينتقل إلى سبارتاك، الذي شارك معه في 11 مباراة فقط، سجل فيها هدفين، ومنح تمريرتن حاسمتين.