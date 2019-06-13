هني يقترب من العودة للدوري الفرنسي من بوابة ناديه السابق

يتجه الدولي الجزائري سفيان هني، لاعب سبارتاك موسكو الروسي، للعودة إلى الليغ1 الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من بوابة ناديه السابق.

وكشف الإعلام الفرنسي، عن دخول سفيان هني، ضمن اهتمامات ناديه السابق نانت، الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب تحسبا للموسم المقبل.

ودخل مسؤولو نادي نانت، في مفاوضات مع نظرائهم من سبارتاك موسكو، لإستعادة خدمات المهاجم الجزائري، على شكل إعارة.

يذكر أن سفيان هني (28 عاما)، خريج مدرسة نادي نانت الفرنسي، قبل أن يتقمص ألوان عدة أندية أخرى، أبرزها أندرلخت البلجيكي، وسبارتاك موسكو الروسي.