هني يقترب من تحدٍ جديد في قطر بعد نهاية مشواره مع الخور

يقترب الدولي الجزائري، سفيان هني، من فتح صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية، عقب نهاية تجربته رسميًا مع نادي الخور. واضعًا الاستمرارية في الدوري القطري ضمن أولوياته الموسم المقبل.

وكشفت مصادر مقربة لموقع “وين وين” أن هني، الذي أسدل الستار على مشوار دام 3 سنوات مع نادي الخور، يفضّل مواصلة مشواره في الملاعب القطرية.

وذلك رغم تلقيه اهتمامًا من عدة أندية داخل قطر وخارجها، في ظل الخبرة الكبيرة التي اكتسبها خلال سنوات طويلة قضاها في دوري نجوم قطر.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من أندية دوري الدرجة الأولى القطري أبدت رغبة فعلية في الظفر بخدمات صاحب الـ34 عامًا. بالنظر إلى قدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية. إلى جانب خبرته الكبيرة في التعامل مع المباريات الكبرى.