هني يكشف يومياته في فترة الحجر الصحي !!

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق الغرافة القطري “سفيان هني” يومياته في الحجر الصحي مطالبا الجميع بالالتزام بالتعليمات.

متوسط ميدان الخضر الهجومي قال اليوم الثلاثاء في تصريحات لموقع مؤسسة دوري نجوم قطر:”ابق في المنزل، احم نفسك وعائلتك”.

وعن كيفية قضائه ليومياته قال:”ألتزم بالبقاء في البيت مع عائلتي وأطفالي، والتدريبات الفردية من أجل الحفاظ على لياقتي البدنية”.

وأضاف:”أقوم بالركض يوميا، بالإضافة إلى البرنامج الفردي الذي تلقيته من مدرب اللياقة البدنية، لذلك لدي حصتان تدريبيتان يوميا، مع اتباع برنامج محدد”.

وختم:”مع وجود طفلين في المنزل، يجب أن ألعب معهما باستمرار، لأنه خلال اليوم لا يمكنهما فقط مشاهدة التلفزيون”.