هني ينقل تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره الفنزويلي

نقل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم الجمعة، “التحيات الأخوية” لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وجاء ذلك، في تصريح للوزير، عقب استقباله من قبل رئيس جمهورية فنزويلا، بكاراكاس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأورد الوزير: “لقد جئت إلى فنزويلا، هذا البلد الشقيق والصديق، لبحث سبل التعاون في عدة قضايا مهمة واستراتيجية بين البلدين. وأشكر الرئيس مادورو الذي استقبلني. حيث نقلت له التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وأعرب هني عن تطلع البلدين إلى “إقامة علاقات استراتيجية وعلى أعلى المستويات. مع تطوير التبادلات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية وعلى وجه أخص في القطاع الفلاحي. خاصة في ظل وجود إشكالية الأمن الغذائي التي تعني كل الدول اليوم.

وجرى هذا الاستقبال على هامش مشاركة هني في أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي.