هني يهنئ زميله السابق في نادي أندرلخت

الرياضة
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هني يهنئ زميله السابق في نادي أندرلخت
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري سفيان هني، لاعب نادي الغرافة القطري، سعادته من أجل صديقه وزميله السابق في نادي أندرلخت، أدريان تريبل، بعد مساهمته في فوز الفريق.

ونشر سفيان هني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بعد الفوز الذي حققه ناديه السابق أندرلخت البلجيكي، في وديته التحصيرية أمام سان تروند.

وكتب هني، في تغريدته، بخصوص زميله السابق تريبل: “سعيد جدا لرؤية صديقي تريبل، بقميص أندرلخت، ويساهم في فوز الفريق من خلال تمريرة حاسمة”.

يذكر أن سيفان هني، تربطه علاقه صداقة قوية، مع زميله السابق أدريان تريبيل، منذ التحاقه بنادي أندرخلت موسم 2016.


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