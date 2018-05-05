“هني” يواصل التألق ويقود “سبارتاك” لتحقيق الفوز

قاد النجم الدولي الجزائري “سفيان هني” فريقه “سبارتاك موسكو” الروسي أمسية اليوم السبت لتحقيق فوز مهم بهدفين نظيفين ضد “روستوف”.

في لقاء الجولة ال29 من الدوري الروسي الممتاز الذي جرى بالعاصمة الروسية موسكو.

وشارك لاعب الخضر في التشكيلة الأساسية لفريقه قبل أن يُقدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة ال84.

ليقوم بعد ذلك مدرب سبارتاك موسكو “كريرا” بتغيير اللاعب القادم من أندرلخت البلجيكي في الدقيقة ال89.

وبهذا الفوز بقي زملاء هني في المركز الثاني ب56 نقطة خلف لوكوموتيف موسكو ب60 نقطة.