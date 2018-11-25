هني يوقع أول أهدافه في الدوري الروسي ويقود سبارتاك لفوز جديد

قاد الدلي الجزائري، سفيان هني، فريقه سبارتاك موسكو الروسي، لتحقيق الفوز في المباراة، التي جمعتهم بنادي كريليا سوفيتوف.

ودخل سفيان هني هذه المباراة، أساسيا، وفرض وجوده منذ الدقائق الأولى، أين سجل هدفا، رفضه الحكم بداعي التسلل.

وكثف لاعب الخضر من محاولاته، ليتمكن من تعديل النتيجة لفريقه في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زملائه هدفين آخرين، لتنتهي المباراة لصالح سبارتاك بـ3-1.

يذكر أن سفيان هني، بصم على مردودا جيد، طيلة الـ90 دقيقة التي شارك فيها، مؤكدا بذلك عودته القوية، مع مدربه الجديد كونونوف.