“هني” يُعبر عن فخره وسعادته بالإنضمام للغرافة !!

عبر النجم الدولي الجزائري “سفيان هني” عن سعادته الكبيرة بإنضمامه لفريق الغرافة القطري.

ونشر اللاعب السابق لسبارتاك موسكو الروسي صورة له أثناء تقديمه مع الغرافة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق “هني” الصورة بعبارة:”فصل جديد في مسيرتي الكروية ، أنا فخور وسعيد للغاية للإنضمام إلى نادي الغرافة”.

ويُشارك حاليا لاعب الخضر في تربص فريقه الجديد الجاري بهولندا تحسبا للموسم الجديد.