“هني” يُعبر عن فخره وسعادته بالإنضمام للغرافة !!

ونشر اللاعب السابق لسبارتاك موسكو الروسي صورة له أثناء تقديمه مع الغرافة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق “هني” الصورة بعبارة:”فصل جديد في مسيرتي الكروية ، أنا فخور وسعيد للغاية للإنضمام إلى نادي الغرافة”.

ويُشارك حاليا لاعب الخضر في تربص فريقه الجديد الجاري بهولندا تحسبا للموسم الجديد.

New chapter in my football career, I’m very proud and very happy to join the club of Al Gharafa ⚽️💛💙⚽️ pic.twitter.com/8Om3N3Nhrj

— Sofiane Hanni (@SofianeHanni) July 27, 2019