“هني” يُفاجئ الفرنسيين بتصريح مُستفز قبل مواجهة بلجيكا !!

إستفز النجم الدولي الجزائري ولاعب سبارتاك موسكو الروسي سفيان هني الجماهير الفرنسية بعد تأكيده تشجيع بلجيكا في مواجهة نصف نهائي المونديال.

وقال هني في تصريح لموقع “وول فوت”:”أميل للمنتخب البلجيكي في مواجهته ضد المنتخب الفرنسي في الدور النصف النهائي من مونديال روسيا”.

“قضيت أربع سنوات رائعة في بلجيكا وأعرف الكثير من الأمور عن هذا البلد كما أن إبنتي ولدت هناك ولدي صديقين يلعبان مع المنتخب البلجيكي”.

“البرازيل هو منتخب القلب وشجعت فرنسا أيضا في هذا المونديال لكن في لقاء أمسية الثلاثاء أميل للمنتخب البلجيكي”.

ويُذكر أن نجم الخضر من مواليد فرنسا وهو الأمر الذي إستفز الشارع الرياضي الفرنسي كثيرا.