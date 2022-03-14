هني يُقدم تمريرتان حاسمتان ويُقصي بن يطو من كأس أمير قطر

قاد أمسية اليوم الإثنين اللاعب الدولي الجزائري،سفيان هني، فريقه الغرافة لقهر الضيف الوكرة.

المواجهة التي تدخل لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمير قطر انتهت برباعية لهدف وحيد ليبلغ الغرافة النهائي.

كما عرفت هاته المواجهة تقديم، هني، لتمريرتين حاسمتين في الهدفين الثاني والرابع سجلهما دياباتي في الدقيقة 40 وهمام أحمد في الدقيقة 68.

المواجهة عرفت مشاركة الثنائي الجزائري، محمد بن يطو، وبوعلام مصمودي طيلة أطوار اللقاء من جانب الوكرة.

وشارك أيضا مهدي تاهرات طيلة أطوار اللقاء من جانب الغرافة، في حين غادر هني في الدقيقة 78 بعد أن تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 52.