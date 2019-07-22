“هني” يُنهي إحترافه الأوروبي ويُوقع رسميا في قطر

غادر الدولي الجزائري “سفيان هني” وبصفة رسمية ناديه “سبارتاك موسكو” الروسي، مُقررا التوجه إلى الخليج وعلى وجه التحديد للدوري القطري.

ووقع متوسط الميدان منذ لحظات مع نادي الغرافة، والذي لم يُعلن لحد الساعة عن مدة العقد ولا قيمته.

وتعتبر هذه الصفقة غير مُتوقعة بالنسبة لصاحب الـ28 عاما، خاصة وأنه كان مُرتاحا في أقصى شرق أوروبا.

وسيتم تقديم القائد الأسبق لنادي “أندرلخت” البلجيكي لوسائل الإعلام المحلية، أمسية اليوم الإثنين.