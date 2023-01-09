قناة النهار هني : 250 ألف هكتار وزّعت على المستثمرين بالجنوب بقلم قناة النهار نشر في 09 جانفي 2023 - 12:50 شارك غرِّد أرسل 11 0 هني : 250 ألف هكتار وزّعت على المستثمرين بالجنوب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pDp0X اقرأ أيضا النهار breakfast مع الشاف نوح : طاجين الملوك و salade de fruits قناة النهار 07 جانفي "محمود بلميلود:" لكان الحجار دير جبال الصعوبات دير رجال".. قناة النهار 28 ديسمبر الشيخ النوي: بودواو تخرج دبي التي بداخله وخدمت "رومبوان" بالذهب قناة النهار 03 جانفي مجيد بوقرة: مستوى المنتخبات الإفريقية تطور كثيرا ولدينا الكثير من الأشياء لتصحيحها قناة النهار 07 جانفي الحصاد الإجتماعي: 2022سنة الإنفراج .. هذا أهم ما تحقق قناة النهار 31 ديسمبر رئيس الجمهورية: التعليم بالنسبة لي عندو مكانة خاصة وكل من يربي الأجيال سنخفف عنه الأعباء المادية قناة النهار 22 ديسمبر تيارت: 5 قتـ.ـلى و جريـ.ـحين من عائلة واحدة إثر حادث اصطدام شاحنة وسيارة قناة النهار 22 ديسمبر دلال خير: معاناة مع المرض دامت سنوات طويلة تعيشها إمرأة تطلب العلاج قناة النهار 23 ديسمبر من فكرة بسيطة إلى مشروع ناجح..إنتاج مواد التنظيف بمواصفات إيكولوجية قناة النهار 08 جانفي نصر الدين قمريش: العلم والتكنولوجيا غائبة عندنا وعلينا فتح الباب أمام الصحافة للترويج "للشان" قناة النهار 24 ديسمبر