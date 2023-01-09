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قناة النهار

هني : 250 ألف هكتار وزّعت على المستثمرين بالجنوب

بقلم قناة النهار
هني : 250 ألف هكتار وزّعت على المستثمرين بالجنوب
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هني : 250 ألف هكتار وزّعت على المستثمرين بالجنوب

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