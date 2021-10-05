هواء بارد وانخفاض في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية. استمرار تسرب هواء بارد نحو المناطق الشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف نفس المصدر، أنه ستشهد المناطق الشمالية اليوم الثلاثاء. هبوب رياح من ضعيفة إلى معتدلة أما سرعتها فستتراوح ما بين 15 إلى 30 كلم/سا.

أما درجات الحرارة فستعرف انخفاض محسوس يصل إلى 10 درجة في المناطق الداخلية. أما بخصوص المناطق الوسطى والشرقية فستكون فصلية تتراوح ما بين 25 إلى 27 درجة.

للإشارة، البحر سيكون هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي أما الرياح فستكون ضعيفة حيث ستتراوح ما بين 10 إلى 30 كلم/سا.

بخصوص المناطق الجنوبية فستعرف إرتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.

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