هواء جد بارد.. أمطار وثلوج كثيفة إلى غاية نهاية جانفي

أفادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، أن أمطار وثلوج كثيفة مستمرة بالتساقط إلى غاية نهاية شهر جانفي. مع تسجيل لأول مرة انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة، أين ستشهد موجة برد شديدة على بعض الولايات.

كما أشارت النماذج، إلى أن تساقط الأمطار مرتقب بداية من يوم غد الأحد إلى الثلاثاء، في المناطق الوسطى والشرقية للبلاد.

وبالمقابل، ستعود الثلوج من جديد إلى المدن الغربية وتستمر الأمطار بالتساقط بكميات معتبرة محليا بين 20 إلى 40 ملم محليا. كما ستستمر الثلوج الكثيفة في التساقط على جل المرتفعات الداخلية وخاصة الوسطى والشرقية. والتي يتراوح علوها ما بين 600 و700 متر بسمك سيتعدى 30 سم.

أما بخصوص التوقعات طويلة المدى، فحسب خارطة الضغط الجوي من الأحد إلى نهاية الشهر تستمر الأجواء الشتوية إلى 30 جانفي. ويوم 31 من نفس الشهر يعود الاستقرار.

وعن درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، أجواء جد باردة بسبب نزول هواء قطبي بارد دون الصفر في الفترة الصباحية والليلية. فبداية من ظهيرة يوم غد، ستصل الحرارة القصوى إلى 3 درجات على المناطق الشمالية. و-8 درجات في المناطق الداخلية وفي الولايات الجنوبية من 1 إلى 8 درجات في الفترة المسائية.

وأفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة مرفوقة بحبات البرد اليوم السبت وغدا.

وحسب ذات النشرية، تتراوح كميات الأمطار بين 30 و40 ملم ويمكن أن تتعدى 50 ملم محليا. والولايات المعنية بالأمطار في كل من عين الدفلى وتيبازة والمدية والجزائر العاصمة، البليدة وبومرداس. وكذا ولايات تيزي وزو والبويرة وسطيف وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف سوق أهراس وقالمة.