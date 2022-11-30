هواء جد بارد وأمطار رعدية بداية من الساعات المقبلة

أفادت النشرية الجوية اليومية، أن المناطق الشمالية، ستعرف هواء قطبي جد بارد. والذي سيعمل على خفض درجات الحرارة القصوى والدنيا.

كما أشارت النشرية، إلى أن درجات الحرارة بالفترة المسائية، ستتراوح بين -4 إلى غاية 1 درجة على أغلب المناطق الشمالية. أما المناطق الجنوبية فستتراوح بين 3 إلى 6 درجات.

وخلال الساعات المقبلة والأيام المقبلة، سيكون طقس جد بارد، حيث سيجل كأدنى مقياس 7 درجات بالمدن الداخلية. وفي الولايات الشمالية ستصل إلى 16 درجة. وفي الجنوب، سيتم تسجيل خلال الظهيرة 12 درجة كأعلى مقياس 28 درجة.

أما غدا الخميس، فستشهد استقرار مؤقت، حيث ستكون الأجواء صافية على أغلب المناطق الشمالية.

لكن يوم الجمعة سيدخل اضطراب جوي نوعا ما ضعيف محمل ببعض الأمطار تكون متفرقة على فترات إلى المناطق الغربية. على غرار تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، وهران، مستغانم، سعيدة، الشلف.

في حين، توقعت، الأرصاد الجوية، تساقط ثلوج، بداية من نفس اليوم، على المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى . على غرار عين الصفراء، البيض، مشرية.

وخلال يوم السبت، سيستمر تساقط أمطار متفرقة على فترات على جل المناطق الشمالية واستمرار تساقط الثلوج.

وأفاد مركز الإعلام والتنسيق للدرك الوطني، اليوم الأربعاء، أن عدة طرقات مغلقة بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها بعض الولايات. داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء السير في الطرقات.

كما أشار الدرك الوطني، إلى أن طريق الوطني رقم 33 مغلق بسبب تراكم الثلوج. وهذا في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام. والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان.

في حين، أدى انجراف التربة، إلى غلق الطريق الولائي رقم 128 الرابط بين ذراع بن خدة وبوغني. بالضبط على مستوى الجسر الأسود بلدية تيرمتين. ومن جهتها، تقوم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيرمتين، رفقة مصالح الأشغال العمومية في عين المكان.