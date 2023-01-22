هواء سيبيري في الشمال وثلوج في بشار والصحراء حتى نهاية جانفي

أكدت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، اليوم الأحد، أن الوضعية الجوية الحالية ستستمر بالمناطق الشمالية للبلاد، إلى غاية نهاية هذا الأسبوع على الأقل.

وأوضحت بن رقطة في تصريح لـ”وأج”، أن الوضعية الجوية الحالية “ستستمر في المناطق الشمالية للبلاد إلى غاية نهاية هذا الأسبوع على الأقل”. “على أن يتم تسجيل تساقط أمطار وثلوج معتبرة على المناطق الوسطى والشرقية للبلاد، ابتداء من غد الاثنين”.

كما قالت أن “الوضعية التي تشهدها أغلب المناطق الشمالية هي عبارة عن تسلسل اضطرابات جوية تتميز بانخفاض في الضغط الجوي”. الذي “دفع بمرتفع الضغط الجوي الذي كان حاجزا لمرور الهواء البارد نحو بلادنا”. مشيرة إلى “تسجيل خلال هذا المنخفض من حين لآخر، تسرب للهواء البارد يكون إما قطبي أو سيبيري”.

وأضافت بن رقطة، أن هذه الوضعية الجوية “تعرف تساقط أمطار معتبرة, تكون أحيانا كان على شكل زخات”. أو “زخات رعدية مرفقة بتساقط للبرد، كما يتميز هذا الاضطراب الجوي أحيانا بفترات تحسن, لكنها تبقى مؤقتة”.

وبخصوص تساقط الثلوج، أوردت أنها “ستتسمر بالتساقط على كل المرتفعات الشمالية للوطن التي يفوق علوها 1000 متر بالمناطق الشرقية”. و “600 متر بالمناطق الوسطى”.

وقالت الأخصائية أن هذه الوضعية “ستكون مرفقة بانخفاض محسوس في درجات الحرارة التي قد تقارب 5 إلى 6 درجات مئوية”. و”يمكن أن تصل إلى 4 درجات على المناطق الداخلية والمرتفعات”. أما “الدرجات الدنيا فستقارب 6 درجات مئوية تحت الصفر”. مبرزة أن “هذا الوضع الجوي البارد سيكون يومي الاثنين والثلاثاء”.

وأفادت بن رقطة، أن كمية الأمطار المسجلة بالمناطق الشمالية للوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، “فاقت عموما 50 ملم على المناطق الشرقية للبلاد. فيما تراوح سمك الثلوج المتساقطة على أغلب المناطق التي يتراوح ارتفاعها بين 800 إلى 900 متر بشرق ووسط البلاد من 10 إلى 12 سم. في انتظار أن يسجل تساقط الثلوج بالمناطق الوسطى بالمرتفعات التي يبلغ علوها 600 متر فقط”.

الاضطرابات الجوية ستصل إلى بشار وشمال الصحراء والواحات

في حين، توقعت المتحدثة، أن خلال ما تبقى من الأسبوع الجاري وابتداء من نهاية شهر يناير الجاري، تواصل تسرب الهواء البارد”. و”تسلسل الاضطرابات الجوية على أغلب المناطق الشمالية للبلاد”.

وقالت أن مصالح الأرصاد الجوية، تتوقع أيضا توغل الهواء البارد ابتداء من يوم الثلاثاء إلى شمال الصحراء وتحديدا ببشار. وصولا إلى منطقة الواحات، ما يعني تساقط بعض الثلوج على مرتفعات منطقة بشار. التي يتراوح علوها ما بين 800 و900 متر، وتلتحق الثلوج بشمال الصحراء ومنطقة الواحات ابتداء من يوم الأربعاء”.