هواتف الصحافيين تغضب بلماضي.. “لا حول ولا قوة إلا بالله”

ظهر الناخب الوطني جمال بلماضي، في حالة كبيرة من الغضب بسبب بعض الصحافيين الذين استعملوا هواتهم النقالة خلال ندوته الصحفية.

وقال الرجل الأول في الخضر :”لقد حذرتكم بخصوص هذه المسألة في العديد من المرات”.

وأبدى بلماضي حنقا وغضبا كبيرين، وسرعان ما أظهر بعد ذلك رغبته في كظم غيظه بقول عبارة “لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأردف :”أنا أريد الذهاب عندما تكون الأمور هكذا، من فضلكم توقفوا عن إستعمال هواتفكم لمدة نصف ساعة”.

يُذكر بأن إستياء مُهندس التتويج بالكان 2019، من الهواتف، أصبح أمرا إعتياديا ومُتكررا منذ وصوله للعارضة الفنية للمنتخب الوطني