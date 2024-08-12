هواتف ذكية وكاميرات مراقبة.. إحباط تهريب بضاعة بقيمة 27 مليارا بالمغير

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، من إحباط محاولة تهريب بضاعة أجنبية الصنع تزيد قيمتها عن 27 مليار سنتيم.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية جاءت في إطار جهود المصالح العملياتية للأمن الوطني في محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني. أين تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، نهاية الأسبوع المنصرم، من “إحباط محاولة تهريب ما قيمته 27 مليار و600 مليون سنتيم من هواتف ذكية. كاميرات المراقبة وقطع غيار مركبات أجنبية الصنع. مع توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 3 أشخاص مشتبه فيهم.

وأسفر البحث العملياتي الذي باشره أفراد شرطة المغير، تحت إشراف النيابة المختصة. عن توقيف عناصر الشبكة الإجرامية بأحد الحواجز الأمنية. وإحباط محاولة تهريب بضاعة أجنبية الصنع، باستعمال شاحنة نقل البضائع.

ومكّنت العملية من ضبط وحجز 10094 هاتف نقال ذكي من مختلف العلامات، 8888 كاميرا مراقبة. الأإضافة كذلك إلى 1495 قطعة غيار للمركبات، شاحنة ومركبتين نفعية وسياحية، كانت تستعمل في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي.

هذا وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير. عن جناية التهريب وتهديد الاقتصاد الوطني وكذا جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.