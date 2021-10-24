هوارية بن رقطة: اضطراب جوي وهواء بارد قادم من أوروبا نحو المناطق الوسطى والشرقية ابتداء من الأربعاء
بقلم قناة النهار
هوارية بن رقطة: اضطراب جوي وهواء بارد قادم من أوروبا نحو المناطق الوسطى والشرقية ابتداء من الأربعاء
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