“هواري” شقيق أمير بوخرص أمام  العدالة بمحكمة سيدي امحمد 

يمثل اليوم الخميس، شقيق الهارب من العدالة الجزائرية المدعو أمير بوخرص، هواري، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وحسب ما نشره موقع “ALG24“، اليوم الخميس، فإن هواري بوخرص، اعترف أمام المحققين التابعين لفرقة البحث والتحري للدرك الوطني، بتورط عدة رجال أعمال في شبكة شقيقه.

وحسب ذات المصدر، فإن هواري منح للمحققين أسماء رجال الأعمال المتورطين، والذين يدفعون الأموال لشقيقه من أجل تقديم خدمات لهم عبر صفحته الفايسبوكية التحريضة.

وأضاف موقع ALG24″، أن شقيق المدعو أمير بوخرص كشف لمحققي الدرك الوطني، طريقة عمل شبكة شقيقه التي كان يلعب فيها دور الوسيط، وكيف كان يحصل على الأموال بعد كل عملية ابتزار لرجال أعمال وشخصيات مهمة في الجزائر.

ثم يقوم بتحويل الأموال إلى شقيقه الهارب إلى فرنسا بالعملة الصعبة.