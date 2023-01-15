هواري: صادرات الجزائر قفزت بـ 36 بالمائة

كشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات عبد اللطيف هواري، عن زيادة قياسية في صادرات الجزائر خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 بواقع 36 بالمائة. مبرزا الرهان في حصد 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات عام 2024.

وأشار هواري، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إلى أنّ ميزان الجزائر التجاري شهد سابقة تاريخية. عبر تحقيق أرقام قياسية في الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022. حيث سجّل إرتفاعا بـ 36 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأفاد هواري، أن الجزائر حققت 6.6 مليارات دولار من صادراتها التجارية. بعد تحقيق 4.5 مليارات دولار في الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2021. مشيرا إلى أنّ صادرات الجزائر شملت 147 دولة. تتصدرها الدول الأوروبية فرنسا، إيطاليا، ألمانيا. وفضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، تواجدت الدول الإفريقية مثل كوت ديفوار، النيجر، غانا، السنغال. بالإضافة كذلك إلى الدول العربية تونس، الأردن، سوريا والعراق.

كما أشار هواري، إلى أن المواد المصدّرة تقدمتها الأسمدة بـ 1.7 مليار دولار “زيادة 28 بالمائة”. الاسمنت بـ 400 مليون دولار. الحديد والصلب بـ 500 مليون دولار. ولوحظ بروز شعبة جديدة “مواد التنظيف” التي حصدت 1 مليون دولار. متوقعا تحقيق 6.5 إلى 7 مليارات دولار في نهاية 2022.

وأضاف هواري، أن الميزان التجاري بلغ 18.1 مليار دولار في الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 وهو رقم جدّ إيجابي. كما أنّ نسبة تغطية الصادرات خارج المحروقات بلغت 11 بالمائة في الفترة ذاتها. وذلك لأول مرة منذ عقود. ويؤكد أن السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا أتت بثمارها.

وتابع هواري “نعمل على مواصلة الديناميكية المرتفعة في الصادرات خارج المحروقات نحو 150 دولة لتحقيق 15 مليار دولار عام 2024. ومن أجل تحيين خارطة الطريق، ستشهد السوق الداخلية، الوقوف على إمكانيات كل الشعب. كما ستعرف السوق الخارجية، تنظيم عدة معارض نصفها في الدول الإفريقية. مع اهتمام خاص بموريتانيا والسنغال والسودان وعموم بلدان غرب إفريقيا”.