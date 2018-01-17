“هواري” ناجي من انقلاب “فلوكة” الموت.. لهذا السبب “حرڤ” !

من بين الحراقة الذين نجو من انقلاب الزورق المطاطي بوهران، الشاب بن مهنان هواري صاحب 18 سنة، من حي نتيلاك.

هواري لم يكن يفكر أبدا في الحرقة، ولم يكن يخطط للعيش في أوروبا أو العمل فيها.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار”، فإن هذا الشاب قرر المجازفة وركوب قارب الموت باتجاه إسبانيا من أجل العلاج.

حيث دفعته إصابة على مستوى العين، للحرقة والمخاطرة بحياته، وهذا بعدما أصيب خلال احتفالات المولد النبوي بقذيفة فقات عينه.

كما لم يتم التكفل به جدا في مستشفى وهران، ليقرر الحرقة مصطحبا معه ملفه الطبي، وهذا ليعرضه على عيادة متخصصة في اسبانيا.

وهذا بعدما قام بربط اتصالات مع هذه العيادة عبر الأنترنت وحصل منها على كل المعلومات.