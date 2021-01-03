هواوي: التحول الرقمي للشركات.. الحل يكمن في Wi-Fi6  !

أجهزة توجيه الانترنيت، الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والمزيد من الأجهزة المتوافقة مع معيار Wi-Fi6 الجديد الذي فيه مزايا كثيرة.

ومن إحدى مزاياه الرئيسية،السرعة إذ تقدر المكاسب التي حققتها هذه التكنولوجيا الجديدة،بحوالي 40٪،مما يجعل منه فرصة بالتحول الرقمي للمؤسسات والشركات.

ويعتبر 2020، هو عام الاستخدام التجاري واسع النطاق لشبكة،Wi-Fi 6 في خضم جائحة الكوفيد-19.

ولعبت هذه التقنية دورًا رئيسيًا في التحول الرقمي لغالبية الشركات حول العالم.

ومع تطور إنترنت كل شيء (IoE) وعصر الحوسبة السحابية،إنشاء شبكات المحمول ذات النطاق الترددي العالي، والاستجابة السريعة،والانترنت واسع المدى أولوية.

اذ باتت تقنية الجيل السادس من الواي فاي اليوم بالغة الأهمية لمجال الاتصالات بسبب مزاياها العديدة.

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التحول الرقمي للشركات: الحل يكمن في واي فاي 6 !