هواوي الجزائر تتبرع بـ 3000 قناع وقائي لصالح شبكة ندى

تبرعت، اليوم الثلاثاء، شركة هواوي الجزائر للإتصالات بـ 3000 قناع جراحي وقائي لصالح الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى”.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أنها شرعت في تسليم الحصة الأولى البالغة 3000 قناع جراحي وقائي لصالح الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى”.

وحسب ذات البيان، فإن مدير قسم المتعالمين بشركة هواوي الجزائر، لين جيريمي، قام بالتوقيع على اتفاقية تسليم الدفعة الأولى مع رئيس شبكة ندى، عبد الرحمن عرعار.

حيث أكد جيريمي، بالمناسبة، أنه ومن خلال هذه العمليات والتبرعات “تثبت هواوي الجزائر ، مرة أخرى ، التزامها المستمر بالتقرب من الجمعيات ومختلف فئات المجتمع الجزائري وتقديم المساعدة لها من أجل التعامل الإيجابي مع جائحة كوفيد 19 “.

كما اضاف في ذات السياق قائلا “لقد قدمنا بالتبرع بـ 200.000 قناع جراحي وقائي لصالح الوزارة المنتدبة للإنتاج الصيدلاني، من أجل التعامل مع الأزمة الصحية الحالية التي سببها الفيروس التاجي”.

مشيرا أنه ومن “خلال هذه التبرعات وهذه المساعدة اللوجستية، فإن هواوي ، المتواجدة بالجزائر منذ 20 عامًا، تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الجزائر”.

وواصل قائلا “ستواصل هواوي مساهماتها المحلية في الجزائر لإنهاء هذا الوباء والعمل إلى جانب شركائها الجزائريين للتقدم بقطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال”.

وقال ذات المسؤول، إن “الهدف الرئيسي هو الوصول بالجزائر إلى بلد ذكي الأكثر اتصال بالشبكة”.

من جانبه قال رئيس شبكة ندى، عبد الرحمن عرعار قائلا “اعتقد أن هذا التبرع هو جزء من المسؤولية الاجتماعية لشركة كبيرة مثل هواوي للعمل معًا ضد تفشي الفيروس التاجي”.

وأشار في ذات السياق “أود أن أشكر هواوي على هذه البادرة الإنسانية التي تعتبر ذات قيمة عميقة بالنسبة لنا”.