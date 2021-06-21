“هواوي الجزائر” تقتحم مجال نظام المواهب لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة الجزائرية

كشفت شركة هواوي الجزائر، اليوم الإثنين، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر العاصمة. خلال حفل افتتاح قاعة تكوين مجهزة بأجهزة حاسوبية عالية الأداء. عن عزمها تسويق المزيد من التكنولوجيا للجزائريين. على هامش توقيع مذكرة تفاهم في مجال تكوين وتطوير مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة التعليم العالي وشركة هواوي الجزائر.

وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان حسب بيان لشركة هواوي الجزائر. عن ارتياحه لدعم هواوي للمؤسسات قطاعه، وهو اللقاء الذي يندرج في إطار الإستراتيجية التي تبناها القطاع. لتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي العمومي والخاص، ووضع الآليات الإجرائية للتقرب بين الجامعة والمؤسسة. فضلا عن توطيد انفتاحها على محيطها الإقليمي والدولي.

كما يدخل في مجال تكثيف الاتصالات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز إقامة علاقات تعاون وتبادل وبعث مشاريع وبرامج مشتركة. للاستفادة من الخبرات والتجارب التي تملكها هذه الشركة الدولية في مجال المعلومات والاتصالات. وكذا تفعيل برامج التبادل البيني وتنشيط التعاون والشراكة.

من جانبه استعرض المدير العام لشركة هواوي الجزائر، “ايسون يي” ثمرة التعاون في التحول الرقمي لنظام التعليم العالي الجزائري. والمساهمة المجتمعية لأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر.

فيما يتعلق بافتتاح قاعة أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على مستوى وزارة التعليم العالي. ذكر المدير العام لشركة هواوي الجزائر أنه من خلال هذه العملية. أنجزت هواوي التزامها، والذي يعتبر خطوة مهمة في تجسيد أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر.

توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين وزارة التعليم العالي وهواوي الجزائر

فيما يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوي الجزائر. قال “إيسون” إن هذا “سيقودنا إلى تعاون عميق في النظام البيئي لمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات القادمة من خلال هذا البرنامج. سيكون من الممكن لمسؤولي وزارة التعليم العالي استخدام قاعة أكاديمية هواوي في التدريب والتكوين الداخلي والخارجي لوزارة التعليم العالي.

كما أعلن المدير العام لشركة هواوي الجزائر أنّ أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات. ستعقد هذا العام مؤتمرها السنوي الأول “أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2021”. في وقت لاحق، أشار المدير العام لهواوي الجزائر إلى أن أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. قد تم تقديمها بالجزائر منذ 2018 بفضل مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي وهواوي في 2018 لمدة 4 سنوات. نركز على نقل مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمهندسين والشباب الجزائريين كمساهمة مجتمعية للجزائريين. تعاونت هواوي الجزائر مع خمس جامعات من أفضل الجامعات ودربت حتى الآن 800 طالب معتمد من HCIA. و30 مدرسًا معتمدًا من HCAI “؛ أكد السيد إيسون في مداخلته حسب بيان لذات الشركة.