هواوي الجزائر تكرم الفائزين ببرنامج تطوير المواهب الشابة

كرمت شركة هواوي الجزائر للاتصالات السلكية واللاسلكية يوم أمس السبت، الفائزين في الطبعة الـ9 لبرنامج تطوير المواهب الشابة “سييدز فور ذي فيوتور 2023”.

وأقامت المؤسسة الصينية، حفلا لتسليم الجوائز للطلبة، واختارت 4 مشاريع من انجاز نحو 40 طالب كانت قد انتقتهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتعلق الأمر بمشروع “سافيد” و”اونيتي تالك دز” و” انيسي” و “فوريست غوارد ااي”. حيث نجح الطلبة في تصميم تطبيقات رقمية لمساعدة على سبيل المثال أطفال التوحد او الوقاية من حرائق الغابات.

ويلتزم البرنامج التكويني الهام لهواوي “سييدز فور ذي فيوتر” منذ 2008 بتكوين الشباب عبر العالم في مجال التكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة.

وذكر الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الكريم بن تليس، الذي حضر الحفل باتفاق الشراكة الموقع عليه سنة 2018 مع هواوي. مما سمح بتحقيق العديد من برامج المساعدة ونقل التكنولوجيات.

كما ذكر سفير الصين بالجزائر لي جيان بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين مؤكدا ان تعزيز التعاون الثنائي هو “خيار استراتيجي حتمي”.

كما تم أيضا تكريم العديد من الطلبة الآخرين الذين شاركوا في مسابقات ومنافسات مختلفة من تنظيم هواوي للاتصالات السلكية واللاسلكية.