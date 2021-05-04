هواوي الجزائر تُوفر قاعات تدريب مُحوسبة لـ5 جامعات

زودت هواوي الجزائر، خلال شهر أفريل، 5 جامعات ومؤسسات تابعة لقطاع التعليم العالي بقاعات تدريب وتكوين على الكمبيوتر عالية الأداء.

وحسب بيان للشركة، استفاد من هذا المشروع كل من المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكاليتوس بالجزائر العاصمة.

والمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوهران، وجامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر.

وكذا جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة، والمدرسة الوطنية للإعلام الآلي بالجزائر.

وأشار مدير العلاقات العامة والحكومية لدى هواوي الجزائر، إلى أن هواوي أكبر شريك للجامعات الجزائرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويتجسد هذا من خلال العديد من مشاريع النظام الإيكولوجي للمواهب.

مثل مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكاديمية هواوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبذور المستقبل.

وساعدت هواوي الجزائر بزرع المزيد من المواهب الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعات.

وتستجيب هواوي، للتوجه الاستراتيجي للرئيس بشأن التحول الرقمي وتشجيع الشباب على الابتكار.

وأوضح مدير العلاقات العامة، أن أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر تهدف إلى نشر المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويأتي ذلك، من خلال برنامج تدريبي مخصص للجامعات ومفتوح عبر العالم.

ويمكن هذا المشروع، للجامعات المشاركة، الوصول إلى دورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يدرسها مدربون معتمدون من هواوي.

وأوضح مدير العلاقات العامة، أن التدريب مفتوح للطلاب وكذلك المعلمين والمدربين المحترفين.

وأوضح ذات المتحدث، إنه ومن خلال هذا البرنامج، سيتمكن الطلاب من الوصول السهل والمباشر إلى قاعات تدريب هواوي.

كما أنه يخلق علاقة أوثق بين الأوساط الأكاديمية ورجال الأعمال وأصحاب الشركات.

أين سيتمكن المعلمون والمدربون أيضًا من الاستفادة من أحدث تقنيات هواوي ونقلها إلى الطلاب بدورهم.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء وعمداء الجامعات والمعاهد المعنية بعملية التبرع هذه، عن ارتياحهم لدعم هواوي لمؤسساتهم.

كما أكدو أن هذا التبرع، سيسمح للمعلمين بالاستفادة الكاملة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص بشركة هواوي.

وكذا تدريب المزيد من طلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتحقيق نتائج أفضل في مسابقة تكنولوجيا هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام المقبل.

للتذكير أنه في 5 من جانفي الماضي، منحت هواوي الجزائر شهادات التبرع المادي لـ5 جامعات من أكاديميات هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجاء ذلك، بحضور وزراء التعليم العالي، والبريد والاتصالات، والرقمنة والإحصاء، والوزير المنتدب المكلف بالشركات الناشئة والابتكار.

وتم ذلك، في حفل توزيع جوائز البطل العالمي لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2020.

وكذا حفل التبرع بفئة أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.